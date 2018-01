Budapešť získala carsharing, spolupracuje aj s verejnou dopravou

Foto: gazprom.com Foto: gazprom.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. januára (TASR) – Možnosť požičať si auto a zanechať ho na akomkoľvek mieste podľa vlastného výberu poskytujú v metropolách služby zdieľania automobilov - carsharingu. Jednu z nich, spolupracujúcu s verejnou dopravou aj so službou zdieľaných bicyklov, spustila tento týždeň v Budapešti Skupina MOL. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Slovnaft, člena Skupiny MOL, Anton Molnár.vysvetlil výkonný riaditeľ útvaru služieb pre zákazníkov Peter Ratatics s tým, že spoločnosť sa chce zúčastniť "prerodu" dopravy v strednej Európe a poskytnúť zákazníkom všetok tovar a služby, ktoré na ceste potrebujú. Ponuka carsharingu, ktorá bude podľa neho hrať kľúčovú úlohu v systéme dopravy veľkých miest, zapadá do tejto stratégie.Spoločnosť očakáva, že zmeny v správaní spotrebiteľov, ako je menšia potreba vlastniť vozidlo, spolu s rastúcim environmentálnym povedomím, prinesú zvýšený dopyt po službách carsharingu, ktoré môžu významne ovplyvniť kvalitu ovzdušia a dopravné zápchy vo veľkých mestách.Obyvatelia a návštevníci Budapešti môžu v pilotnej fáze využívať vozový park 100 elektrických a 200 klasických áut Volkswagen up! Skupina MOL plánuje do budúcnosti jej rozšírenie v maďarskom hlavnom meste i mimo neho a v konečnom dôsledku aj prevádzku plne elektrického vozového parku.