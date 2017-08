Bude mať Škriniar nového spoluhráča? Vecino prešiel testami v Interi

Matias Vecino Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 1. augusta (TASR) - Uruguajský stredopoliar Matias Vecino úspešne zvládol lekárske testy a je blízko k prestupu z Fiorentiny do Interu Miláno za 24 miliónov eur. Juhoameričan sa tak pravdepodobne stane spoluhráčom slovenského stopéra Milana Škriniara, ktorý prišiel do milánskeho klubu zo Sampdorie Janov.Dvadsaťpäťročný Vecino by sa po španielskom tvorcovi hry Borjovi Vallerovi stal druhou posilou Interu z Fiorentiny v krátkom čase. Vecino hrá na poste stredného záložníka a je známy pre svoje ofenzívne schopnosti. Informáciu priniesla agentúra AP.Nový kormidelníkLuciano Spalletti chce dať slávnemu klubu po minulom neúspešnom ročníku novú identitu. Inter skončil až na siedmom mieste Serie A a nevybojoval si miestenku do európskych pohárov.