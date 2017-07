BUDE PÁLIŤ: Cez víkend nás potrápia horúčavy, dôležitý je pitný režim

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 22. júla (TASR) - Vysoké teploty potrápia časť Slovenska i počas tohto víkendu (22.-23.7.)Výstrahy prvého stupňa platia dnes pre juhozápad Slovenska a južné okresy východného Slovenska. V nedeľu (23.7.) meteorológovia varujú pred horúčavou najmä južné Slovensko a južné okresy východného územia.Teplota vzduchu by mala dosiahnuť maximálne 33 stupňov Celzia.píše Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.Horúčavy predstavujú záťaž pre každý organizmus. Viac sú ohrozené ženy, kolabujú častejšie ako muži. Takisto treba dávať pozor na deti a seniorov. Počas horúčav treba dodržiavať pitný režim. Dospelý človek by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre vody, a to v menších dávkach. Vysoké teploty predstavujú aj potenciálne nebezpečenstvo pre tvorbu požiarov.