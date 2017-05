Bude toto nový šéf FBI? Ide o bývalého agenta

Vyšetrovatelia FBI, archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 11. mája (TASR) - Kandidátom na nového riaditeľa amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) by sa mohol stať republikánsky kongresman Mike Rogers. Oznámila to dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaného vysokopostaveného Bieleho domu.Podľa citovaného zdroja sa možná kandidatúra Mika Rogersa, ktorý je bývalým agentom FBI, momentálne zvažuje. Prezidentská administratíva, ani samotný kongresman sa k správe bezprostredne nevyjadrili.Post šéfa FBI sa uvoľnil v utorok, keď republikánsky prezident USA Donald Trump nečakane odvolal z funkcie doterajšieho riaditeľa Jamesa Comeyho. Toho vymenoval do úradu v roku 2013 na desaťročné funkčné obdobie vtedajší demokratický prezident Barack Obama.Mike Rogers počas kampane pred vlaňajšími prezidentskými voľbami pôsobil ako poradca Trumpovho štábu pre otázky národnej bezpečnosti. Krátko bol aj členom tímu, ktorý pripravoval Trumpov nástup do Bieleho domu.Rogers pred niekoľkými rokmi zastával post predsedu Snemovne reprezentantov pre tajné služby. Pred vstupom do politiky pracoval ako agent FBI v Chicagu a svoje pôsobenie v tejto inštitúcii ukončil v roku 1994Meno Mika Rogersa zaznelo v súvislosti s postom šéfa FBI už pri voľbe predchádzajúceho riaditeľa v roku 2013. Združenie bývalých agentov FBI vyzvalo vtedajšieho prezidenta Obamu, aby do funkcie vymenoval Rogersa, ale on dal prednosť Jamesovi Comeymu.