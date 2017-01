Budeme pozorne počúvať, vyhlásila SLA. Riešiť bude nové stanovy

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Poprad 23. januára (TASR) - Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) sa na pondelňajšom zasadnutí predsedníctva v Poprade uzniesla na niekoľkých bodoch a vyšla tak v ústrety Veronike Velez-Zuzulovej a Petre Vlhovej ohľadom problematického štatútu reprezentanta, ktorý v pôvodnom znení obe pretekárky odmietli podpísať. SLA im tak nebude robiť prekážky v prebiehajúcej sezóne. Vedenie asociácie ďalej chce pokračovať s transparentným zverejňovaním všetkých finančných zdrojov a odmietlo sa podieľať na "politických hrách".Predsedníctvo SLA tak reagovalo na spory s lyžiarkami a taktiež minulotýždňový zásah predsedu Národnej rady SR Andreja Danka, ktorý informoval o tom, že vedenie asociácie ešte stále neupravilo svoje stanovy podľa novely zákona o športe a pohrozil mu zastavením financovania.uvádza sa v stanovisku SLA, ktoré predstavitelia asociácie zaslali TASR.Vedenie zväzu čaká už vo štvrtok (26. januára) rokovanie so zástupcami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na ktorom by mohli vyriešiť problém so stanovami.uvádza sa ďalej v stanovisku SLA.SLA reagovala aj na minulotýždňové stretnutie Danka s Velez-Zuzulovou, jej otcom a otcom Vlhovej a uviedlo, že sa nechce nechať vtiahnuť do "politických hier". "Vedenie asociácie opäť zdôraznilo, že funguje transparentne a v tomto štýle bude pokračovať aj ďalej.píše sa v stanovisku.Spor vedenia organizácie s lyžiarkami sa vyhrotil koncom minulého roka. Predsedníctvo SLA žiadalo lyžiarskych reprezentantov, aby podpísali štatút reprezentanta do 27. decembra, Zuzulová i Vlhová pritom boli v tom čase pretekársky vyťažené a zároveň nesúhlasili s podmienkami takejto zmluvy. Na ich stranu sa postavil aj chodecký olympijský víťaz a Športovec roka 2016 Matej Tóth v mene celej komisie športovcov Slovenského olympijského výboru (SOV). Olympijský výbor sa zároveň ponúkol ako mediátor v spore a 11. januára prebehlo na jeho pôde stretnutie SLA i otcov oboch špičkových slovenských reprezentantiek. Oba tábory sa zhodli, že je potrebné, aby športovci mohli bezproblémovo dokončiť naplno rozbehnutú súťažnú sezónu a zároveň, aby sa po jej skončení mohli systémovo nastaviť vzťahy medzi SLA a reprezentantmi do budúcnosti. Minulý týždeň prebehlo stretnutie s Dankom, na ktorom predseda NR SR a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan pohrozili zastavením financovania organizácie, pričom uviedli, že lyžiarskych reprezentantov vedia podporiť aj inou cestou.