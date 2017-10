Budova parlamentu a jej okolie prešli viacerými úpravami a zmena

Rokovacia sála NR SR. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 7. októbra (TASR) – Budova parlamentu prešla v uplynulom období viacerými úpravami. A to najmä niektoré jej stavebné a technologické časti, čo si vyžiadal ich pretrvávajúci havarijný stav. Opravená bola napríklad zatekajúca terasa nad výbormi a ubytovacím zariadením, ale tiež časti nefunkčnej vnútroblokovej kanalizácie. Výmenu si vyžiadala aj poškodená hydroizolácia v časti kvetináčov pri budove parlamentu. TASR o tom informoval Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady (NR) SR.Vynovené sú aj priestory pre novinárov. Tie sa vyčistili, vymaľovali a zároveň boli vymenené stoly a stoličky. Opravená je taktiež vzduchotechnika plenárnej sály, na viacerých miestach aj omietka, obklady či dlažby, nástupné schodisko, chodníky a dopravné značenie. Sfunkčniť sa podarilo aj fontánu na Bratislavskom hrade, komplexnou úpravou prešli trávnaté plochy a okrasná výsadba v kvetináčoch.doplnil odbor s tým, výraznou zmenou prešla i rokovacia sála NR SR, kde dekoratívny ceremoniálny luster vymenili za LED osvetlenie.Národná rada SR sídlila až do roku 1994 v Župnom dome. Tieto priestory využíva aj v súčasnosti, keďže slúžia najmä ako konferenčné centrum. Provizórium v Župnom dome sa skončilo presťahovaním NR SR do jej súčasnej budovy na bratislavskom hradnom vrchu. Jej výstavba sa začala v júni 1986 a poslancom ich prvú skutočnú sídelnú budovu odovzdali 25. mája 1994.