Budova polikliniky v Prievidzi je terčom vandalov

Okresné mesto Prievidza, administratívne, kultúrne a spoločenské centrum hornej Nitry. Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza 30. augusta (TASR) - Niekoľko rokov chátrajúca budova polikliniky na sídlisku Píly v Prievidzi je terčom vandalov a zdržiavajú sa pri nej asociáli. Samosprávu mesta na to upozornili jej obyvatelia. Objekt plánuje jeho majiteľ, Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) už dlhšie predať.ozrejmil hovorca mesta Michal Ďureje.Mestská polícia lokalitu podľa neho pravidelne kontroluje.tvrdí.Samospráva mala v minulosti o budovu záujem a naďalej komunikuje s jej vlastníkom, teda TSK. "dodal Ďureje.Záujem naďalej odpredať budovu polikliniky, ktorá je v správe krajskej Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach, potvrdil i TSK. Ten ešte zabezpečil v spolupráci so samosprávou zámenu pozemkov pod budovou polikliniky a Základnou školou na Rastislavovej ulici, ktorú potvrdil katastrálny úrad 7. júna. Celý proces zámeny zdržalo prijímanie nového uznesenia mestského zastupiteľstva v Prievidzi či prerušenie konania na katastrálnom úrade, ktorý si vyžiadal ďalšie listiny, uviedol Matej Plánek z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK.V dohľadnej dobe by mal kraj podľa neho objekt odňať zo správy NsP Bojnice a na zastupiteľstvo TSK podať návrh na vyhlásenie prebytočnosti majetku, spôsobu prevodu nehnuteľného majetku a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže.doplnil.Vandalizmus na budove podľa Pláneka rieši i TSK, a to príslušnými právnymi prostriedkami, naposledy 23. augusta bolo v tejto súvislosti podané trestné oznámenie na polícii vo veci poškodzovania majetku.vysvetlil.Budova polikliniky nie je jediným opusteným majetkom v Prievidzi, ktorého majiteľom je samosprávny kraj. Už dlhšiu dobu sa snaží odpredať budovu bývalého poľnohospodárskeho učilišťa na Vinohradníckej ulici, obchodné verejné súťaže zatiaľ neboli úspešné. V júli tohto roka tiež odsúhlasilo zastupiteľstvo TSK odpredaj majetku na Vansovej a Sládkovičovej ulici za cenu 438.500 eur. "dodal Plánek.