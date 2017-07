Budova Slovenského rozhlasu by mala byť vyhlásená za kultúrnu pamiatku

Na archívnej snímke osvetlená budova Slovenského rozhlasu RTVS na Mýtnej ulici v Bratislave Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 31. júla (TASR) – Budova Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave by mala byť vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku (NKP). O správnom konaní, ktoré v tejto veci prebieha, informoval na dnešnom rokovaní Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) riaditeľ Sekcie technickej realizácie RTVS Andrej Doležal.Spresnil, že konanie sa začalo 5. júna a RTVS bol v tomto prípade postavený pred hotovú vec.povedal. Doležal predpokladá, že budova bude za NKP vyhlásená.naznačil.poznamenal k tejto záležitosti predseda Rady RTVS Igor Gallo. Poukázal na to, že okrem povinností umožňuje zaradenie objektu medzi NKP aj možnosť využívať čerpanie z fondov zameraných na obnovu a údržbu NKP.Rada RTVS sa tiež zaoberala hospodárením RTVS za prvý polrok 2017. Generálny riaditeľ telerozhlasu Václav Mika informoval, že prvý polrok skončil s výrazným prebytkom. Príjmy dosiahli viac ako 68 milióna eur, výdavky boli v objeme približne 50 miliónov.skonštatoval Mika. Doplnil, že k dnešnému dňu je na účtoch RTVS približne 36 miliónov eur.Rada sa tiež venovala fungovaniu manažmentu RTVS pod vedením Miku v predchádzajúcich piatich rokoch. "uviedol podpredseda Rady RTVS Martin Kákoš. Ocenil i finančnú stabilizáciu RTVS, súčasnú dobrú ekonomickú kondíciu vysielateľa i výrazný technologický rozvoj. Poznamenal, že nesplnená ostáva vízia rozšírenia ponuky programových služieb. Ako poznamenal, je to však otázka legislatívnej úpravy financovania RTVS.Dnešné zasadnutie Rady RTVS bolo posledným pre Václava Miku v rámci súčasného mandátu šéfa RTVS. Od 2. augusta nastúpi do funkcie generálneho riaditeľa RTVS Jaroslav Rezník. Doterajšieho generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry SR zvolili na čelo verejnoprávneho vysielateľa poslanci Národnej rady SR 20. júna, keď v druhom kole tajnej voľby získal 95 hlasov.