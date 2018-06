Budova ZUŠ I. Ballu v Dolnom Kubíne má nové okná, opravia aj oplotenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Alexander Ballek Ilustračná snímka. Foto: TASR/Alexander Ballek

Dolný Kubín 25. júna (TASR) – Budova dolnokubínskej Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Ivana Ballu v týchto mesiacoch prechádza zásadnou vonkajšou zmenou. Nevyhnutná bola najmä výmena okien, v najbližšom období sa bude realizovať i nové vstupné oplotenie s bránou. Samospráva na rekonštrukčné práce vyčlenila sumu 44.500 eur.„Je to jediná škola v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, na ktorej sa nachádzali ešte staré okná. Preto sa vedenie mesta rozhodlo vymeniť okná vo všetkých troch pavilónoch školy," vysvetlil vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne Michal Švento.Od mája sa tak z nových plastových okien môžu tešiť aj stovky dolnokubínskych detí, ktoré navštevujú túto školu. Ich výmenou im škola vytvorí lepšie podmienky na rozvoj ich talentu. „Okná už boli v dezolátnom stave a potrebovali výmenu. Stávalo sa nám, že zatekalo do tried a staré okná už neplnili ani akustické a rovnako ani termické vlastnosti. Preto je to pre nás skvelá správa a veľký krok, ktorým sa zvýši komfort pre žiakov a aj pre pedagógov," priblížil riaditeľ ZUŠ Roman Ďaďo.Výmenou okien sa stavebné práce v umeleckej škole nekončia. Podľa slov Šventa plánuje mesto do konca roka opraviť aj vstupnú časť oplotenia školy. Celková výška tejto investície sa predpokladá približne 8500 eur.