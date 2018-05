Budovu Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove začali rekonštruovať

Divadlo Alexandra Duchnoviča, archívna snímka. Foto: Facebook Divadlo Alexandra Duchnoviča Foto: Facebook Divadlo Alexandra Duchnoviča

Prešov 31. mája (TASR) – Budova národnostného Divadla Alexandra Duchnoviča (DAD) v Prešove prejde rekonštrukciou. Tá sa týka exteriéru objektu na Šarišskej ulici, kde stavbári začali vykonávať búracie práce a postavili lešenie. Súčasťou modernizácie budovy je jej zateplenie, nová fasáda a tiež výmena kúrenia a strechy.Riaditeľ DAD Marián Marko informoval, že všetky tieto práce vytvorili dočasné nepohodlie pri nákupe vstupeniek do divadla. Predaj lístkov na predstavenia ostáva nezmenený, v pracovné dni je pokladňa k dispozícii v čase od 10.00 do 11.00 h. Diváci si ich môžu rezervovať aj online, telefonicky alebo emailom a zakúpite si ich buď cez internet, alebo na mieste, priamo pred predstavením.Všetky vystúpenia budú odohrané v riadnom režime. V júni sa však v prešovskom divadle hrá iba jedno predstavenie. Dôvodom sú vystúpenia na dvoch festivaloch, predstavenia v okolitých obciach a tiež rekonštrukčné práce.povedal Marko.Na zvýšenú opatrnosť je potrebné dbať hlavne pri návšteve pokladne. Vedenie divadla odporúča zvoliť si online nákup. Bližšie informácie a kontakty na pokladňu sú zverejnené na stránke divadla www.divadload.sk. Stavbári by mali práce ukončiť v júli.