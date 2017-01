Budovu Labskej filharmónie stavali 10 rokov, Hamburg má novú atrakciu

Na snímke svetelná šou po slávnostnom otvorení novej budovy hamburskej filharmónie Elbphilharmonie v prístave v Hamburgu 11. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

V budove Labskej filharmónie v Hamburgu pred prvým koncertom, 11. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hamburg 15. januára (TASR) - Stavbu storočia, ako v médiách ironicky označovali slimačie tempo realizácie projektu budovy Elbphilharmonie (Labskej filharmónie) v Hamburgu, sa podarilo dokončiť. Tento týždeň v stredu (11. 1.) ju slávnostne otvorili za účasti 2100 prominentov krajiny.Zo "škaredého káčatka" nemeckého stavebníctva sa náhle stal klenot hudobného sveta. Odborníci o budove hovoria ako o symfónii z kameňa a skla.S nekonečným trvaním realizácie projektu vzhľadom na jeho zložitosť a priebežné zmeny to tiež nebolo také zlé. Základný kameň budovy položili 2. apríla 2007. Pôvodne mala vyjsť na 241 miliónov eur, ale jej konečný účet je na 789 miliónoch eur. Z nich z darov pochádzalo len 57,7 milióna eur. Pôvodne sa mal projekt dokončiť v roku 2010.Vysoké náklady by sa mohli časom vrátiť. Objekt s dvoma koncertnými sálami, väčšou a menšou, hotelom a súkromnými bytmi sa určite stane turistickou atrakciou. Šéf turistickej organizácie prístavného mesta Michael Otremba predpokladá, že sa budova filharmónie stane aj veľkým cieľom cudzincov z celého sveta, najmä zo Spojených štátov a Ázie.Prínos pre turizmus už potvrdzujú prvé výsledky. Ešte 5. novembra minulého roku otvorili vyhliadkovú plošinu a z nej sa kochalo panorámou mesta takmer 500.000 návštevníkov. A všetky koncerty sú už do konca júna tohto roku beznádejné vypredané.