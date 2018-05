Budovu mestského úradu vo Veľkom Šariši zrekonštruujú, čakajú úsporu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Alexandra Moštková Foto: TASR - Alexandra Moštková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Veľký Šariš 25. mája (TASR) – Mesto Veľký Šariš uspelo so svojou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na kompletnú rekonštrukciu budovy mestského úradu, na čo získalo takmer 260.000 eur. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti objektu. Spolufinancovanie zo strany samosprávy je 15.000 eur, čo je 5 % z celkových nákladov. Pre TASR to uviedol projektový manažér Ladislav Babuščák.ozrejmil súčasný stav Babuščák. Zmluva na realizáciu projektu je dohodnutá na 12 mesiacov. Podľa jeho slov, dodávateľ stavebných prác prehlásil, že by chcel celú stavbu skončiť v skoršom termíne. Práce by mala realizovať prešovská firma Movyrob, s.r.o.Nejde o jedinú stavebnú aktivitu vo Veľkom Šariši. V apríli sa začalo s výstavbou dvoch lávok cez rieku Torysa. Celkové náklady na projekt dosahujú sumu 730.000 eur, mesto získalo na výstavbu dotáciu z verejných zdrojov vo výške 540.000 eur a mestskí poslanci schválili v rozpočte z vlastných zdrojov na túto investíciu 190.000 eur. Verejné obstarávanie vyhrala firma Eurovia, a.s.povedal projektový manažér. Dodávateľ prác by chcel postaviť obidve lávky do októbra.Mesto má 40 pracovníkov aj na hrade Šariš. Konzerváciu a obnovu hradobných múrov vykonávajú v rámci projektu Záchrana kultúrneho dedičstva pomocou nezamestnaných. Babuščák uviedol, že osemročná námaha prináša úspechy. Vlani mali návštevnosť okolo 20.000 hostí, čo je dvojnásobok ako rok predtým. Uplynulý víkend tu otvorili nové informačné centrum, ktoré dovtedy bolo v provizórnych podmienkach.