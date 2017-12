Budúci rok zavíta na Bojnický zámok Vládca času

Na archívnej snímke Bojnický zámok. Foto: TASR/Alexandra Mošková Na archívnej snímke Bojnický zámok. Foto: TASR/Alexandra Mošková

Bojnice 27. decembra (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice pripravilo na budúci rok rôznorodý program. V rámci prehliadok i inscenovaných podujatí zavíta do Bojníc aj Vládca času, múzeum si pripomenie i výročie úmrtia posledného šľachtického majiteľa zámku. Informovala jeho kultúrno-propagačná manažérka Petra Gordíková."Svoje podmanivé čaro ukáže Bojnický zámok počas valentínskych nočných prehliadok. Detským smiechom a rozprávkovými príbehmi sa komnaty zámku naplnia na Medzinárodný deň detí, ako aj počas obľúbeného podujatia Rozprávkový zámok, ktoré bude od 13. do 17. júna a následne od 20. do 24. júna 2018," uviedla Gordíková.Rok 2018 bude podľa nej i mementom 110. výročia úmrtia posledného šľachtického majiteľa zámku. "Gróf Ján František Pálffy umrel 2. júna 1908 vo Viedni. Začiatok júna sa preto ponesie v duchu spomienok. Múzeum priblíži návštevníkom postavu grófa prostredníctvom inscenovaných nočných prehliadok inšpirovaných jeho životným príbehom," priblížila.Nočné prehliadky zámku pri svetle sviec budú v ponuke múzea okrem výročia aj počas letných prázdnin a v špeciálnom jesennom duchu následne počas podujatia Bojnický svetlonos na zámku. Ponuku múzea na rok 2018 doplnia aj detské prehliadky zamerané hlavne na školské kolektívy. Celoročný program uzatvorí v decembri tradičné podujatie Vianoce na zámku, ktoré prinesie do zámku slávnostnú atmosféru a voňavú výzdobu."Najväčším lákadlom sezóny 2018 bude jubilejný ročník Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel. Podujatie, ktoré začalo písať históriu v roku 1994, si za roky existencie získalo mnoho verných priaznivcov," ozrejmila Gordíková.Autorom jubilejného festivalového ročníka, ktorý sa začne koncom apríla 2018, je Michal Récky. Jeho premiérové dielo ponesie názov Vládca času a odhalí pravdu o démonoch v nás. "Vládca času je zdvihnutým ukazovákom upozorňujúcim prostredníctvom historického príbehu na to, že dejiny sa veľmi často opakujú. No bohužiaľ, nie ponaučiac sa z predošlého, ale stupňujúc svoju agresiu a morálny úpadok. Vládca času je príbehom o dobrých a zlých rozhodnutiach, o nenávratnosti našich činov, o príčine a dôsledku, o tom, že čo sa nám na prvý pohľad môže zdať ako barbarstvo, môže byť naplnené láskou alebo sklamaním," načrtol režisér.Súčasťou Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel bude po dlhom čase aj strašidelný bál a veľký sprievod mestom. "Jubilejný ročník sľubuje jedinečnú atmosféru, silný príbeh aj trpko-sladkú poetiku. Skutočnosť, že režisér 25. ročníka je pre festivalové publikum doposiaľ neznámym autorom, ešte viac prehlbuje pocit tajomného očakávania," uzavrela Gordíková.