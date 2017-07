Budúci týždeň bude opäť zasadať Rada NATO-Rusko na úrovni veľvyslancov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 7. júla (TASR) - Severoatlantická aliancia sa na budúci týždeň pripravuje na novú sériu oficiálnych rokovaní s Ruskom na úrovni veľvyslancov.Nemenovaný diplomat z prostredia NATO pre médiá spresnil, že k zasadnutiu Rady NATO-Rusko by malo dôjsť 13. júla v bruselskom sídle aliancie.Vzťahy medzi NATO a Ruskom sú napäté od vypuknutia krízy na Ukrajine v roku 2014. Rada NATO-Rusko bola ako platforma na dialóg na úrovni veľvyslancov vytvorená v roku 2002 a niekoľkokrát do roka pravidelne zasadala až do anexie polostrova Krym a vypuknutia občianskeho konfliktu na východe Ukrajiny, kde podľa aliancie Ruská federácia aktívne podporuje proruských separatistov. Aliancia pozastavila svoju praktickú spoluprácu s Ruskom tak vo vojenskej ako aj v civilnej oblasti.Stretnutia Rady NATO-Rusko obnovili začiatkom roka 2016 a odvtedy až doteraz veľvyslanci oboch strán zasadali štyrikrát, naposledy v marci tohto roku, keď hlavnou témou rokovaní bola opäť situácia na Ukrajine.Hlavným zámerom obnovených stretnutí na úrovni veľvyslancov bolo predchádzať prípadným nedorozumeniam a unáhleným krokom za stavu súčasného napätia a pri zvýšenej vojenskej aktivite na oboch stranách.