Budúci týždeň sa počasie vyblázni. Čakáme dážď, vietor, teplo i chlad

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. októbra (TASR) - Nasledujúci týždeň čaká Slovákov premenlivé počasie. Budú sa striedať teplejšie a chladnejšie dni, počítať treba aj s dažďom a vetrom, upozorňujú meteorológovia.Najvyššiu dennú teplotu očakáva Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo štvrtok (5.10.), na juhozápade až do 21 stupňov Celzia.uvádza SHMÚ na Facebooku.Výdatné zrážky očakávajú meteorológovia v utorok (3.10.), a to najmä na severe. Zrážky by sa na viacerých miestach mali vyskytnúť aj v druhej polovici týždňa.dodáva SHMÚ.Počas budúceho týždňa bude často aj veterno, a to najmä na horách. S prízemnými mrazmi treba začiatkom budúceho týždňa počítať najmä ráno.