Budúcnosť diagnostiky v medicíne

Foto: Siemens Healthineers Foto: Siemens Healthineers

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. januára (OTS) - Ako sa mení zdravotná starostlivosť a aké sú globálne trendy? Najnovšie diagnostické prístroje Siemens Healthineers umožnia lekárom monitorovať telo pacienta v priebehu operácie či inovatívne kombinovať rozličné medicínske dáta.Čím menej invazívne procedúry pacienti podstupujú, tým nižšie je riziko prípadných komplikácií. Práve to sa môže pozitívne premietnuť do lepších výsledkov liečby a perspektívne i zvýšenia efektivity nákladov nemocníc. Značka Siemens Healthineers prináša lekárom komfortný prístup k viacerým diagnostickým metódam súčasne (angiografia, MR či CT), a to priamo v operačnej miestnosti a v reálnom čase.Experti Siemens Healthineers vyvinuli prístroje predstavené pod označením nexaris Therapy Suite. Cieľom je lepšia integrácia takzvaného multimodálneho zobrazovania v chirurgii a intervenčnej rádiológii, pri ktorej lekár nevykonáva liečebný výkon voľným okom, ale využíva práve niektorú zo zobrazovacích metód.Čo ale presne prináša multimodálna zobrazovacia sústava? Ide o kombináciu systémov MR, CT a angiografie, teda vyšetrenia ciev. „“ uviedol výkonný riaditeľ Siemens Healthineers SlovenskoDodávateľ zdravotníckych zariadení Siemens Healthineers predstavil prístroje nexaris Therapy Suites globálnemu publiku po prvý raz na minuloročnom výročnom stretnutí Radiologickej spoločnosti severnej Ameriky (RSNA) v americkom Chicagu.Pri liečení pacientov sa bežne získavajú medicínske dáta využitím rôzneho medicínskeho vybavenia. „“ zdôrazňujeRučné a časovo náročné fúzie obrazu sa tak stanú záležitosťou minulosti. Ku cenným informáciám sa lekár navyše dostane bez dodatočnej dávky žiarenia, čo je ďalšou z výhod.Nová funkcia pomôže rýchlejšie a presnejšie vykonávať kombinované procedúry bez potreby presúvania pacienta. Príkladom je ablácia a embolizácia nádorov pečene. Ablačná terapia nádor zmenší, respektíve odstráni („pod dohľadom“ CT prístroja). Embolizácia zabezpečí uzáver ciev (využíva sa angiografia), aby tumor nevyživovali.Siemens Healthineers sa zameral na optimálne využitie kapacít nového systému. V prípade potreby sa dá použiť ako dve samostatné pracoviská. CT systém tak môže byť využívaný pre potreby jedného pacienta, zatiaľ čo ďalší podstupujú rutinné angiografické vyšetrenia. V prípade, že CT nie je práve využívané pri intervenčných zákrokoch, je možné ho využiť na bežnú CT diagnostiku ambulantných pacientov.“ ozrejmilOdborníci odhadujú, že multimodálne zobrazovacie sústavy sa stanú doslova laboratóriom budúcnosti. Práve preto Siemens Healthineers predstavil taktiež ďalší prístroj – nexaris Angio-MR-CT. Výrobca sústredil pozornosť najmä na čo najpraktickejší a bezproblémový presun pacienta naprieč jednotlivými diagnostickými technológiami. Systémy sa opäť môžu použiť aj samostatne, čo šetrí čas a zvyšuje dostupnosť vyšetrení pre pacientov.nexaris Angio-MR-CT poskytuje lekárom výhody pri odstránení nádoru, napríklad v prípade neurochirurgie. V priebehu operácie umožňuje zistiť, či sú prítomné zvyškové tumorové tkanivá, alebo či je potrebné prispôsobiť zvolený prístup liečby. Zobrazenie celého tela – prostredníctvom MR diagnostiky – je možné po prvý raz využiť kedykoľvek počas operácie, bez nutnosti pacienta prepolohovať.,“ uzavrel