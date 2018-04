Budúcnosť medicíny môže závisieť práve od Teba

Odborníci biotechnológií menia tvár medicíny

BRATISLAVA 25. apríla 2018 (WBN/PR) - Medicína sa mení. Najnovšie výskumy naznačujú, že jej tón v neďalekej budúcnosti bude udávať molekulárna a celulárna biológia, biochémia, biotechnológie a bioinformatika. Ich rozvoj otvorí cestu k presným diagnózam a cielenej, maximálne individualizovanej liečbe, šitej doslova na mieru pacienta. Aj Ty môžeš byť toho súčasťou. Otvárajú sa Ti dvere medicíny a tvorivosti vo vedných odboroch, ktoré definitívne zmenia jej tvár. Už teraz sú žiadané a vysoko hodnotené. Ak máš teda chuť, záujem a odvahu riešiť nové cesty poznania pridaj sa k nám. Prispieť do personalizovanej medicíny nového tisícročia to už stojí za to!Prihlás sa na štúdium našich programov Biotechnológia, Biochémia a biomedicínske technológie, v ktorých sa zoznámiš s modernými metódami analýzy biologických vzoriek a spôsobmi ich interpretácie. Bude len na tebe, či sa rozhodneš ich ďalej rozvíjať a otvárať cestu novinkám v praktickej medicíne.Každý vie, že základom úspešnej liečby je presná a detailná diagnostika. Čím podrobnejšia, tým vyšší predpoklad úspešnosti. Ako náš absolvent sa môžeš podieľať na vývoji nových diagnostických metód a liečebných postupov. Budeš partnerom lekárov a vďaka odborníkom ako Ty budú môcť prejsť od štatisticky podložených protokolov k skutočne individualizovanej liečbe. I tých najobávanejších ochorení.Dnes tušíme, že stojíme na prahu revolúcie v prístupe k liečeniu. Možno si už aj Ty počul o novej, prevratnej liečbe chronickej myeloidnej leukémie, ktorá nielen lieči, ale zachováva plnohodnotnú kvalitu života. Za týmto úspechom stojí objavenie príčiny ochorenia a vývoj moderných liečiv v biochemických a biotechnologických laboratóriách. Práve ony výrazne menia kvalitu života, ktoré držia vyvolané zmeny pod kontrolou a bránia nekontrolovanému deleniu bielych krviniek. Objavenie týchto liekov výrazne zmenilo kvalitu života pacientov a ich dlhodobú prognózu. Môžu pracovať, športovať, normálne žiť.Štúdiom na FCHPT STU sa môžeš stať odborníkom pripraveným riešiť podobné významné úlohy. Naznačujú to aj výsledky našich absolventov v odboroch výskumu a vývoja pre biomedicínske aplikácie, ktorí pracujú v najvýznamnejších inštitúciách doma a v zahraničí. Podieľajú sa napríklad na vývoji modernej liečby cukrovky, alebo leukémie odolnej voči chemoterapeutikám, ale aj na štúdiu vplyvu voľných kyslíkových radikálov pri rozvoji rôznych ochorení a mnohých ďalších výskumných témach a novinkách, ktoré môžu podstatne zmeniť zdravotný stav ľudí na svete.Personalizovaná medicína potrebuje veľa odborníkov, ktorí lekárom podajú pomocnú ruku a ktorí budú schopní analyzovať veľké množstvo údajov - od genetických až po vplyvy prostredia a životného štýlu. Poskytnú účinné nástroje cielenej liečby. Štúdiom našich programov na NAJLEPŠEJ technickej fakulte FCHPT STU sa môžeš stať jedným z nich. Vyššie percento vyliečených môže tak závisieť aj od teba. A nemusíš byť preto iba lekárom.