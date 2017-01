Budúcnosť obchodu je v poznaní Foto: Carlo Ratti Foto: Carlo Ratti

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. januára (OTS) - Údaje a nové technológie by mohli zmeniť svet maloobchodu, stimulovať novú a lepšie informovanú štruktúru spotreby, tak ako sa experimentovalo vo vnútri Obchodu budúcnosti v jednom z tematických pavilónov počas Expo Miláno 2015." predstavuje, zakladateľ konceptu RETAIL INNOVATIONS Carlo Ratti , držiteľ niekoľkých patentov, patrí medzi uznávaných odborníkov s medzinárodným pôsobením. Esquire Magazine ho uviedol v zozname “Best & Brightest” a Thames & Hudson vo výbere “60 inovátorov”, ktorí formujú našu kreatívnu budúcnosť. Blueprint Magazine ho označil ako jedného z “25 ľudí, ktorí zmenia svet dizajnu”, Forbes ho zaradil medzi “Mená, ktoré potrebujete vedieť” a Fast Company ho nazval jedným z “50 Najvplyvnejších návrhárov v Amerike”. V magazíne Wired bol na zozname 50 ľudí, ktorí zmenia svet. Carlo získal cenu nadácie Renzo Piano za “nové talenty v oblasti architektúry”. Dva z jeho projektov – Digitálny vodný pavilón a Copenhagen Wheel – boli zahrnuté časopisom Time medzi “najlepšie vynálezy roka”.Ako architekt a inžinier pôsobí v Taliansku v štúdiu Carlo Ratti Associati, ktorého je spoluzakladateľom. Vyučuje na Massachusetts Institute of Technology, kde riadi Senseable City Lab.Jeho práce boli vystavované po celom svete na miestach, ako je Benátskeho bienále, Design Museum Barcelona, Science Museum v Londýne, MAXXI v Ríme a MOMA Múzeum moderného umenia v New Yorku. Bol kurátorom “Future Food District” pavilónu na 2015 World Expo v Miláne.V súčasnej dobe predsedá Rade pre mestá budúcnosti v Svetovom ekonomickom fóre a bol vybraný ako zvláštny poradca prezidenta a komisárov Európskej komisie v oblasti urbanistických inovácií.Viac sa dozviete na unikátnej konferencii v bratislavskom hoteli LINDNER pod názvom RETAIL INNOVATIONS CONFERENCE Vstupenky sú teraz v predaji vo zvýhodnenom režime. Podrobnejšie informácie k tomuto podujatiu, ktoré sa uskutoční, neustále pribúdajú na portáli www.retail-innovations.com