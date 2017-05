Buffon chce do zbierky triumf v Lige majstrov: Nič som nedosiahol sám

Gianluigi Buffon. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Rím 30. mája (TASR) - Deň po zisku šiesteho talianskeho titulu za sebou pre Juventus Turín sa Gianluigi Buffon odmietol baviť o majstrovských oslavách.zneli 22. mája slová kapitána tímu na titulke turínskeho periodika La Stampa.Zajtrajšok pre Buffona znamená sobotňajšie finále Ligy majstrov v Cardiffe proti Realu Madrid. Bude to pre neho tretí pokus zdvihnúť nad hlavu najcennejšiu európsku klubovú trofej, ktorá mu v rozhodujúcom zápase prestížnej súťaže unikla v rokoch 2003 i 2015.Tridsaťdeväťročný brankár má už teraz za sebou úžasnú kariéru.Buffon je stále kľúčovým hráčom Juventusu Turín i talianskej reprezentácie, s ktorou sa v roku 2006 tešil z titulu majstrov sveta. Jeho prvá trofej z Ligy majstrov by z neho zároveň urobila výrazného kandidáta na zisk Zlatej lopty pre najlepšieho hráča roka podľa France Football. V ankete skončil v roku 2006 druhý za reprezentačným spoluhráčom Fabiom Cannavarom a v roku 2016 sa dostal do užšieho výberu.Bez triumfu v Lige majstrov by síce jeho zbierka úspechov nebola úplná, no aj tak už má impozantnú podobu. V tomto roku si pripísal 1000. zápas v profesionálnom futbale, viac ako 600 z nich odohral v Serie A. V drese národného tímu má na konte rekordných 168 duelov. V tejto ligovej sezóne zaznamenal rekordnú sériu 974 minút s čistým kontom a v šiestich stretnutiach vyraďovačky LM inkasoval jediný gól od Monaka.Ako 21-ročný dosiahol prvý veľký úspech triumfom v Talianskom pohári s Parmou, kde sa tešil aj z víťazstva v niekdajšom Pohári UEFA. Po prestupe do Juventusu v roku 2001 vybojoval so "starou dámou" spolu osem majstrovských trofejí v Serie A, rovnako ako fanúšikovia však do zbierky počíta aj tie z rokov 2005 a 2006, ktoré po korupčnej afére klubu odobrali. Juventus ale neopustil ani po preradení do druhej ligy (2006/07) a v uplynulých troch sezónach ho priviedol trikrát za sebou k domácemu double.