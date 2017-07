Buffon je zhrozený z ponuky za Neymara: Je to všetko falošné

Hráč Graziano Pelle (vľavo) a Gianluigi Buffon (vpravo)



Turín 28. júla (TASR) - Taliansky futbalový brankár Giangluigi Buffon z Juventusu Turín je presvedčený, že na prestupovom trhu sa v súčasnosti dejú bláznivé veci a niektoré ceny hráčov sú náhodné a nereálne.Brankársku ikonu "squadry azzurry" dostala do rozpakov najnovšia špekulácia o predaji Neymara do Paríža St. Germain, ktorý je údajne pripravený zaplatiť Barcelone za Brazílčana 222 miliónov eur. "Prečo len 222 miliónov? Prečo nie rovno 600? Je to všetko falošné. Môj dedko vždy hovorieval, že balón môžete fúkať koľko chcete, ale vždy praskne," vyhlásil Buffon pre denník Gazzetta dello Sport a dodal: "Už nerozumiem pravidlám, podľa ktorých sa určuje cena hráča. Všetko je to náhodné a v rukách ľudí, ktorí majú najviac peňazí. Dnes má hráč hodnotu 10 miliónov eur a zajtra môže mať pokojne 100 miliónov."Kapitán Juventusu sa v súčasnosti pripravuje na novú sezónu Serie A, ktorá bude pravdepodobne posledná v jeho hráčskej kariére.