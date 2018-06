Bugár: Až na výnimky sme schopní spolupracovať s každým

Na snímke predseda strany Most-Híd Béla Bugár. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. júna (TASR) - Strana Most-Híd chce a vie robiť veci nielen populárne, ale aj správne. Nikdy nerobila politiku na základe preferenčných hlasov, alebo preto, aby sa páčila každému. Je to strana, ktorá je schopná spolupracovať, okrem extrémistov a nacionalistov, s každým. Na sobotnom sneme Mosta-Híd v Bratislave to v prejave pred 126 delegátmi vyhlásil líder strany Béla Bugár, ktorý prvú polovicu referátu predniesol v slovenčine a druhú v maďarčine.zdôraznil Bugár a doplnil, že práve jeho strana to urobila.apeloval.Bugár tiež tvrdí, že ak sa jeho strana s niekým dohodne, tak ho nepodráža a drží slovo.myslí si.Béla Bugár sa nevyhol ani vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.podotkol.Šéf Mosta-Híd zároveň uviedol, že všetci by mali odmietnuť vnášanie stále väčšej a intenzívnejšej nenávisti do verejného života.povedal.V tejto súvislosti odmieta, že práve Most-Híd môže za všetko a za všetkých.zopakoval Bugár a pripustil, že okolnosti rekonštrukcie kabinetu Most-Híd neodkomunikoval najšťastnejšie.Na druhej strane,konštatoval.Bugár zopakoval, že jeho strana by mala postaviť vlastného kandidáta na prezidenta.apeloval.Na margo jesenných komunálnych volieb uviedol, že ešte stále sa na regionálnej úrovni stretávame s tým, že stranícka príslušnosť niektorých kandidátov je skôr na príťaž ako na úžitokdodal.