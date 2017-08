Bugár chce ukončiť odkazovanie cez médiá, Fico sa osviežil v jazere

Na archívnej snímke zľava premiér SR Robert Fico (Smer-SD), predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) a podpredseda Národnej rady SR Béla Bugár (Most-Híd). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. augusta (TASR) - Koaliční lídri Robert Fico (Smer-SD), Béla Bugár (Most-Híd) a Andrej Danko (SNS) začínajú rokovať o situácii v koalícii, ktorá je už tretí týždeň v kríze. Na Koaličnej rade v hoteli Bôrik v Bratislave si majú povedať svoje predstavy budúceho spoločného fungovania.Bugár verí, že po dnešku skončí odkazovanie si cez médiá.povedal pri príchode novinárom s tým, že partneri by chceli dosiahnuť, aby sa súčasná situácia už neopakovala. V tejto atmosfére sa totiž podľa Bugára pracovať nedá.Šéf Mosta-Híd si zároveň nemyslí, že by za ministra školstva Petra Plavčana (nom. SNS), ktorý 31. augusta skončí vo funkcii, mal padnúť na oplátku minister práce Ján Richter či šéf rezortu vnútra Robert Kaliňák (obaja Smer-SD).spýtal sa.Danko hovoril pred Koaličnou radou ešte vo štvrtok (24.8.) o potrebe personálneho "refrešu" vo vláde aj o tom, že chce o svojich ministroch rozhodovať sám. Bugár má trochu iný pohľad na vec. Chce síce o svojich ministroch sám rozhodovať, ale priznáva, že keď on nebude voči ministrovi konať, je tu ešte premiér.doplnil Bugár.Fico pri príchode na Koaličnú radu reagoval na otázku o personálnom "refreši" tým, že on už sa "refrešol" ráno v jazere. Viac novinárom nepovedal. Na otázky pri príchode neodpovedal ani Danko, ktorý krízu vyvolal, keď vypovedal koaličnú zmluvu. Vo štvrtok na tlačovej konferencii potvrdil záujem rokovať o dodatku k tejto zmluve a hovoril aj o potrebe nastavenia nových vzťahov. Hoci ešte pred pár dňami hrozilo, že SNS koalíciu opustí, národniari zostávajú, nevidia inú alternatívu k tejto vláde.Danko partnerom cez médiá tiež odkázal, že na dnešnom rokovaní bude žiadať nové pravidlá na zverejňovanie pôvodu majetku verejných funkcionárov. Bugár je nateraz ochotný rokovať. V budúcnosti však o požiadavkách, ktoré sa nedozvie priamo, ale len z médií, neplánuje rokovať.