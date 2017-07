Bugár: Koaličná kríza pre nomináciu Jankovskej do Súdnej rady nebude

Béla Bugár, archívne foto. Foto: screenshot TA3 Foto: screenshot TA3

Monika Jankovská, archívne foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. júla (TASR) – Predseda koaličnej strany Most-Híd Béla Bugár neočakáva na jeseň koaličnú krízu pre nomináciu štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti SR Moniky Jankovskej do Súdnej rady. Uviedol to v dnešnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike.povedal Bugár. Za najväčší problém považuje to, že programové vyhlásenie predpokladá, že inštitúcie mimo súdov sa budú snažiť do Súdnej rady navrhovať nesudcov, pričom Jankovská bola sudkyňou do roku 2012.zdôraznil predseda Mosta-Híd. Vyjadril presvedčenie, že aj ministerka spravodlivosti hľadá riešenie, ktoré napomôže naplniť programové vyhlásenie vlády tak, že Súdna rada bude garanciou, aby sa kritizované súdnictvo postupne zmenilo k lepšiemu. Ak dôjde k dohode o nominácii do Súdnej rady, Most-Híd ju podľa Bugára dodrží, ak nie, môže sa stať že súčasná kandidátka by vo voľbe neuspela, dodal.Predseda Mosta-Híd sa vyjadril aj k možnej spolupráci so Stranou maďarskej komunity (SMK).povedal. Ak by v troch voľbách ľuďom ukázali, že spolupráca funguje a napätie odstránili, mohli by obe strany spolupracovať v parlamentných voľbách.skonštatoval Bugár.Navyše podľa neho SMK podmienila možnú spoluprácu tým, že sa Most-Híd stane čisto etnickou stranou.uzavrel predseda Mosta-Híd.