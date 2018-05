Bugár: L. Žitňanská v politike končí, má pri hlasovaní väčšiu voľnosť

Na snímke podpredseda NR SR Béla Bugár (Most-Híd) počas rokovania 30. schôdze Národnej rady SR o vyslovení dôvery vláde 26. marca 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 29. mája (TASR) - Podpredsedníčka Mosta-Híd Lucia Žitňanská sa už vyjadrila, že nehodlá pokračovať v politike, má teda v parlamente väčšiu "voľnosť". Novinárom to povedal predseda strany Béla Bugár v reakcii na Žitňanskej utorkové hlasovanie, keď v parlamente podporila opozičný návrh balíka zákonov na podporu novinárov od Miroslava Beblavého (nezaradený).pripustil Bugár. Na druhej strane Beblavého kritizoval.povedal Bugár.Jeden zo zákonov z balíka podporil aj Peter Kresák (Most-Híd). Bugár však zdôraznil, že on sa musí riadiť dohodami v koalícii. Spolu so Žitňanskou hlasoval kladne aj Marek Maďarič (Smer-SD).