BUGÁR:Ľudia by mali v novembri voliť,ignorácia môže pomôcť extrémistom

Na snímke predseda Most-Híd a podpredseda NR SR Béla Bugár. Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. októbra (TASR) - Ľudia by mali ísť v novembri voliť predsedov a poslancov svojich krajov. Majú tak možnosť povedať, aký chcú mať svoj kraj. Ignorácia volieb môže pomôcť extrémistom. Pre TASR to povedal podpredseda Národnej rady SR a predseda Mosta-Híd Béla Bugár.zdôraznil Bugár.Za tradične nízkou volebnou účasťou vidí to, že vyššie územné celky sú umelo vytvorené, vzdialené ľuďom a občania veľmi nevedia, čo vlastne kraje robia.poznamenal.Je podľa neho otázne, či vyššie územné celky, ako ich poznáme dnes a ako ich dnes ľudia nechápu, majú takto zmysel. Bol by preto za otvorenie diskusie o zmene územnosprávneho členenia Slovenska.Krajské voľby budú v sobotu 4. novembra. Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si budeme na Slovensku voliť piatykrát. Doteraz sme volili v rokoch 2001, 2005, 2009 a 2013. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov.Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.