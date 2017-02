BUGÁR:Na rekonštrukciu levického nadjazdu sa vyhlási nové obstarávanie

Na ilustračnej snímke Béla Bugár Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Levice 10. februára (TASR) - Nové verejné obstarávanie bude vyhlásené na rekonštrukciu levického nadjazdu. Uviedol to dnes na stretnutí s občanmi v Leviciach predseda strany Most-Híd a podpredseda Národnej rady SR Béla Bugár. "" informoval Bugár s tým, že by to mohlo byť v priebehu budúceho týždňa.Občania sa na stretnutí okrem tejto témy zaujímali aj o rozvoj a zamestnanosť v južnej časti Slovenska, ktorá podľa nich zaostáva za ostatnými regiónmi SR. "" povedal podpredseda NR SR, pričom by podľa neho jej vybudovanie pomohlo tejto časti Slovenska nielen v spomínanej oblasti.