BUGÁR: Očakávame, že A. Danko príde s návrhom zmeny koaličnej zmluvy

Na snímke predseda strany Most-Híd Béla Bugár. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. augusta (TASR) - Strana Most-Híd očakáva od predsedu SNS Andreja Danka, že na rokovanie koaličnej rady príde s konkrétnym návrhom, čo potrebuje v koaličnej zmluve zmeniť. Zároveň očakáva vysvetlenie, prečo sa rozhodol dohodu vypovedať. Po rokovaní predsedníctva Mosta-Híd to povedal na tlačovej konferencii predseda strany Béla Bugár, ktorý je presvedčený, že Danko na koaličnú radu príde.Situáciu označil za vážnu, poznamenal, že nevie, čo konkrétne Danko žiada, preto to bude chcieť počuť na rokovaní. Zároveň zdôraznil, že Most-Híd je spoľahlivý koaličný partner, pre ktorého naďalej platí koaličná zmluva.vyhlásil Bugár.Pripomenul, že do koalície Most-Híd vstúpil, lebo do vládneho programu dostal väčšinu sľubov, ktoré dal ľuďom.doplnil s tým, že ak má koaličný partner pocit, že treba niečo do dohody doplniť, má túto možnosť.Predsedovi Mosta-Híd sa nepozdáva spôsob, aký zvolil pri vypovedaní zmluvy Danko. Podľa neho by sa najskôr malo rokovať a až potom pristupovať k ďalším krokom. Danko navyše oznámil rozhodnutie cez médiá.Bugár zároveň odmietol, že by Danko vypovedaním koaličnej zmluvy reagoval na informácie o pokusoch presunúť eurofondy z ministerstva školstva pod úrad vicepremiéra pre investície.poznamenal. Odmieta tiež tvrdenia, že vo vláde sa masívne kradne.Danko dnes vypovedal koaličnú zmluvu. Ako dôvod uviedol absolútnu nevyhnutnosť prenastavenia pravidiel v koalícii, novú úpravu pomerov a vzťahov. Taktiež stanovenie absolútne nových priorít, ktoré sa budú premietať v rámci procesu zostavenia nového rozpočtu s cieľom obnovy dôvery medzi koaličnými partnermi, ako aj dôvery verejnosti ku koalícii. Danko koaličným partnerom navrhuje bilaterálne, resp. multilaterálne rokovania s vedením SNS o možnosti zostavenia novej koaličnej zmluvy.Vypovedaním koaličnej zmluvy sa bude v utorok (8.8.) zaoberať koaličná rada, ktorú na Úrad vlády SR zvolal premiér a predseda Smeru-SD Robert Fico. Dankov krok považuje za absurdný, očakáva, že ho partnerom vysvetlí. Smer-SD avizuje, že sa na rokovaniach bude správať zodpovedne voči voličom aj krajine.