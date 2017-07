Bugár pochybuje o úprimnosti snahy Hlinu pomôcť Ústavu pamäti národa

Na archívnej snímke predseda strany MOST-HÍD Béla Bugár. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 14. júla (TASR) - Strana Most-Híd je otvorená diskusii, ktorá pomôže zlepšiť fungovanie Ústavu pamäti národa (ÚPN), zabezpečí jeho rozvoj a posilní dôveru voči spoločnosti. Takto reagoval predseda strany Béla Bugár na nedávny otvorený list, v ktorom ho šéf KDH Alojz Hlina žiada o stiahnutie novely zákona o pamäti národa. Vo svojej odpovedi zároveň spochybnil Hlinovu úprimnosť v otázke pomoci ÚPN a hovorí o politickom marketingu.Bugár poukázal na dôležitosť pamäti národa pre rozvoj krajiny a spoločnosti. Je podľa neho potrebná najmä v čase rastúceho extrémizmu a spochybňovania historických faktov. Zdôraznil, že ÚPN zažil od svojho založenia nebohým Jánom Langošom lepšie aj horšie obdobia.píše Bugár v liste Hlinovi.Poukazuje však, že ústav sa potýkal a dodnes sa potýka s problémami.odkázal Hlinovi Bugár.Predseda Mosta-Híd nerozumie, prečo Hlina zvolil formu otvoreného listu a ani sa neunúval hovoriť o návrhu s poslankyňou Editou Pfundtner, ktorá je spolupredkladateľkou novely. Pripomína šéfovi KDH, že Most-Híd nie je strana vodcovského typu, kde všetci poslanci robia to, čo povie predseda.uviedol Bugár.Dodal, že obe strany sú súčasťou Európskej ľudovej strany, teda vlastne jednej rodiny. Zdôraznil, že v rodine sa rôzne názory na vec riešia vo vnútri a nie na verejnosti otvorenými listami. Vzhľadom na spôsob, aký zvolil Hlina, pochybuje Bugár o úprimnosti snahy riešiť problém so zákonom o ÚPN. Podľa Bugára ide o politický marketing.Právnu normu v Národnej rade SR predložila koalícia. Chce ňou dosiahnuť, aby súčasný šéf ústavu Ondrej Krajňák skončil vo funkcii 15. októbra 2017. Ostane však členom Správnej rady, a to do konca funkčného obdobia, na ktoré bol zvolený. Po novom má byť štatutárom ÚPN Správna rada ako kolektívny orgán, nielen samotný jej predseda. Podľa predkladateľov bude nový model riadenia efektívnejší a transparentný.Hlina považuje túto právnu normu zaa žiada Bugára, aby vyvinul iniciatívu a navrhol Pfundtner tento návrh stiahnuť. Hlina zdôrazňuje, že zákony sa nemôžu účelovo meniť len kvôli tomu, že niekto niekomu nevyhovuje. Odmieta zmeny zákona s cieľom zbaviť sa niekoho.uvádza Hlina vo svojom liste. Proti zákonu sa ohradil aj ÚPN.Bugár reagoval v liste aj na poznámku o občianskom princípe strany. Opätovne sa k nemu prihlásil a Hlinovu výzvu označil za falošnú vzhľadom na jeho vyjadrenia spred necelého roka.adresoval Hlinovi.