BUGÁR: Premiér bude rokovať s L.Žitňanskou o voľbe člena Súdnej rady

Na snímke podpredsedníčka vlády SR a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 20. júna (TASR) – Premiér Robert Fico (Smer-SD) a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) dnes budú rokovať o voľbe člena Súdnej rady SR. Po rokovaní poslaneckého klubu Most-Híd to uviedol predseda strany Béla Bugár, ktorý pripustil, že voľba sa môže presunúť na ďalšiu schôdzu parlamentu.uviedol Bugár. Šéfka rezortu spravodlivosti má zásadný problém s kandidatúrou Moniky Jankovskej, štátnej tajomníčky rezortu justície, ktorá v parlamentných voľbách kandidovala za Smer-SD. Ministerka údajne bude zvažovať svoje zotrvanie vo funkcii v prípade, ak Jankovská do Súdnej rady prejde.Žitňanská nedávno povedala, že zmeny v sudcovských zákonoch presadila aj preto, aby bol eliminovaný politický vplyv v Súdnej rade a bola otvorená aj pre nesudcov. Poukázala, že Jankovská je v politickej pozícii a zároveň sudkyňa. "uviedla Žitňanská, ktorá dlhodobo presadzuje, aby bola Súdna rada čo najviac oslobodená od politických vplyvov.Predseda poslaneckého klubu Most-Híd Gábor Gál nedávno uviedol, že strana stojí za Žitňanskou a Jankovskej nomináciu považuje za problém. Je za nájdenie dohody. Nepovedal, či strana vystúpi z koalície, ak by Žitňanská podala demisiu.Voľba člena, ktorý má v Súdnej rade zastupovať parlament, je naplánovaná na aktuálnu schôdzu NR SR. Okrem Jankovskej kandiduje aj advokát Allan Böhm. Ich kandidatúru odobril parlamentný ústavnoprávny výbor. Jankovskú navrhol predseda výboru Róbert Madej (Smer-SD), Böhma opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS). Už 28. júna sa v rade končí mandát Alene Šiškovej.