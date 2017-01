Bugár: Problém s chýbajúcimi ústavnými sudcami sa teraz nedá riešiť

Na snímke predseda strany MOST-HÍD Béla Bugár. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 6. januára (TASR) - Problém s chýbajúcimi sudcami na Ústavnom súde (ÚS) SR sa nateraz riešiť nedá. Vyplýva to z vyjadrení predsedu Mosta-Híd a podpredsedu Národnej rady (NR) SR Bélu Bugára. Treba podľa neho čakať na rozhodnutie Benátskej komisie.povedal v rozhovore pre TASR Bugár.Ak by spomínaná dohoda bola naplnená, bol by už podľa Bugára na stole návrh na zmenu systému voľby ústavných sudcov. Most-Híd by si vedel predstaviť rozdeliť systém na tri časti.poznamenal Bugár.Trinásťčlenné plénum ÚS je nekompletné po tom, ako prezident Andrej Kiska odmietol vymenovať sudcov na celkovo tri uvoľnené miesta. Odmietnutí kandidáti, ktorých v minulom volebnom období schválila NR SR, podľa neho nespĺňali nároky spojené s takýmto postom. Následne došlo k sporom o to, či na takýto postup mal oporu v ústave, pričom senát ÚS rozhodol, že prezident porušil práva sťažujúcich sa kandidátov. Kiska označil rozhodnutia ÚS ako vnútorne rozporné.