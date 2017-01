BUGÁR: S extrémistami by sme si nemali ani sadnúť, nemáme sa hádať

Na snímke predseda strany MOST-HÍD Béla Bugár. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. januára (TASR) - Recept na extrémistov v Národnej rade SR by bol, keby si s nimi parlamentné strany vôbec nesadli. Myslí si to predseda Mosta-Híd a podpredseda Národnej rady SR Béla Bugár. Pripomína, že toho princípu sa nedržal napríklad predseda SaS Richard Sulík. Bugár zdôrazňuje, že jeho strana sa neusiluje o dohody s kotlebovcami.Naopak, ministerka spravodlivosti za Most-Híd Lucia Žitňanská podľa neho robí konkrétne kroky na boj s extrémistami.uviedol Bugár. Poukázal aj na prijatie brožúrky znakov, ktoré sú proti demokratickým zásadám.Na otázku TASR, či to stačí na to, aby fašistom nerástli preferencie, uviedol, že je potrebné aj konanie orgánov v súlade s protiextrémistickým zákonom.poznamenal.Podľa Bugára je problém aj to, že sa politici hádajú a kotlebovci sú v pléne ticho a potom účelovo vystúpia a poukážu na roztržky. Bugár pripúšťa, že takúto taktiku im umožňujú politici opozície aj koalície.podotkol.