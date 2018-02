Bugár: V Bratislave by limit pre 8-ročné gymnáziá mal byť 10 percent

Na archívnej snímke Béla Bugár. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 4. februára (TASR) – V Bratislave by mal byť limit študentov pre osemročné gymnáziá aspoň desať percent. V nedeľňajšej diskusii RTVS O 5 minút 12 to uviedol podpredseda Národnej rady (NR) SR a predseda strany Most-Híd Béla Bugár.povedal Bugár. Pripomenul, že v Bratislave chodí na osemročné gymnáziá 23 percent študentov, ale v iných krajoch je to medzi piatimi a šiestimi percentami.skonštatoval.Poslanec NR SR a predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár súhlasil s tým, že v populácii sa nachádza okolo päť percentpovedal.Podľa neho však už vzniklo veľa gymnázií, ktoré majú dobré výsledky a bola by ich veľká škoda.uviedol.Pre väčšinu Slovenska podľa neho päťpercentná hranica nepredstavuje problém.dodal.Obaja politici sa dotkli aj dotácie na rekonštrukciu vysokoškolských internátov.povedal Bugár.Kollár pripomenul, že premiér Robert Fico študentom sľúbil 50 miliónov eur. Väčšina internátov je podľa neho v katastrofálnom stave.