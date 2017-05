Bugár vníma krok Matoviča ako svojský spôsob narábania s mandátom

Na snímke podpredseda parlamentu SR Béla Bugár (Most-Híd) počas 14. schôdze NR SR 30. marca 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 8. mája (TASR) - Rozhodnutie Igora Matoviča (OĽaNO-NOVA) chodiť do Národnej rady (NR) SR ako "" považuje líder Mostu-Híd a podpredseda parlamentu Béla Bugár za svojský spôsob narábania s poslaneckým mandátom. Myslí si, že určitú nevôľu môže vyvolať práve v radoch opozície.Most-Híd v stanovisku pripomenul, že každý občan SR má právo sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní, ak sa cíti byť ohrozovaný na živote a zdraví. Pravdivosť skutočností, ktoré spomínal Matovič, môžu podľa Mosta-Híd preveriť práve ony." zhrnul v stanovisku Most-Híd.Poslanec NR SR a líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič nebude viac chodiť na zasadania parlamentu. Oznámil to dnes na brífingu pred NR SR. Rozhodol sa tak po minulotýždňovom incidente, keď sa mu pri prechádzke so psom vyhrážal fyzickou likvidáciou neznámy muž.