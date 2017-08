Bugár vyzýva partnerov, najmä SNS, na zodpovednosť

Na snímke Béla Bugár (Most-Híd) . Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 9. augusta (TASR) - Predseda Mosta-Híd Béla Bugár vyzýva koaličných partnerov, najmä SNS, na zodpovednosť. Reagoval tak na utorkové (8.8.) vyjadrenia podpredsedu SNS Jaroslava Pašku k dôvodom vládnej krízy. Označil ich za neférové a nepravdivé. Bugár zároveň zdôrazňuje, že predčasné voľby nie sú riešením pre krajinu, alternatíva voči tejto vláde dnes neexistuje.Paška v utorok povedal, že Smer-SD nedodržiava koaličnú zmluvu, nepúšťajú nominantov SNS do regiónov napriek dohode, na úrade vlády sa podľa SNS navyše pripravujú kroky proti národniarom a tie sa majú dostávať na verejnosť aj v spolupráci s OĽaNO. SNS ľudí z úradu vlády vidí aj pri spustení eurofondovej kauzy na ministerstve školstva.poznamenal Bugár. Vyzval na zodpovednosť.povedal Bugár.Zdôraznil potrebu stability pre krajinu, poznamenal, že tu nie je voči vláde iná alternatíva.podotkol. Na to, aby ľudia cítili dobré hospodárske výsledky krajiny, treba podľa neho práve stabilitu.vyhlásil Bugár.SNS pri vypovedaní koaličnej zmluvy hovorila aj o potrebe nastaviť si komunikáciu. Bugár považuje za problém komunikácie práve Paškovo konanie.vysvetlil Bugár.Koaličná rada má podľa neho v piatok (11.8.) hovoriť o tom, aby sa situácia z týchto dní už neopakovala. Predseda SNS Andrej Danko, ktorý koaličnú zmluvu vypovedal, má povedať na rokovaní svoje návrhy na riešenie.poznamenal Bugár. Neprezradil, čo je pre Danka problém.odvetil.Bugár zároveň potvrdil, že sa s Dankom stretol u podnikateľa Michala Gučíka. Tvrdí, že keby bol Danko na inom mieste, išiel by tam.vysvetlil Bugár.Lídri koaličných strán sa na stretnutí v utorok zhodli, že problém v koalícii nie je taký vážny a sú odhodlaní v nej pokračovať, alternatíva voči aktuálnej vláde totiž podľa nich neexistuje. Po rokovaní koaličnej rady to oznámil Bugár, ktorý na brífing prišiel sám a tlmočil stanovisko vládneho trojlístka. Koalícia ešte krízu, ktorá vznikla po vypovedaní koaličnej zmluvy šéfom SNS, neuzavrela. Jej lídri sa opätovne stretnú v piatok.