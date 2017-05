Bukovszky: Najväčšie nedostatky sú vo vizuálnej dvojjazyčnosti

Na archívnej snímke splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 17. mája (TASR) – Nedostatky praktického používania menšinových jazykov na úrovni obcí a miest a štátnej správy sú podľa splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkého takmer identické.Vyhlásil to dnes na tlačovej konferencii.Ďalej konštatoval, že občania nedostali informáciu o možnosti komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny, zodpovedné orgány nezabezpečili na svojom území označenie obce v jazyku menšiny a neuviedli na úradných tabuliach názov obce v jazykoch národnostných menšín. Nedostatočný je aj počet dvojjazyčných úradných formulárov.konštatoval.Splnomocnenec na základe uznesenia vlády má vypracovať metodickú smernicu. Doteraz však podľa neho chýba materiál, ktorý vysvetľuje aplikáciu zákona.dodal.Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity a podpredseda strany Most-Híd Ábel Ravasz si myslí, že zákonná úprava by mala zabezpečiť tri veci – aby orgány štátnej a verejnej správy boli označené dvojjazyčne tam, kde žijú národnostné menšiny, aby príslušníci národnostných menšín boli informovaní o tom, že môžu komunikovať v ich jazyku a aby boli k dispozícii aj úradné formuláre v jazyku menšiny.uzavrel.Podľa Bukovszkého príslušným orgánom ponúkli mesiac na to, aby im navrhli harmonogram na odstránenie týchto nedostatkov a zároveň im navrhli odbornú a metodickú pomoc.konštatoval splnomocnenec.Vláda SR sa v programovom vyhlásení v oblasti menšinovej politiky zaviazala, na základe analýzy, vytvoriť podmienky pre zosúladenie praxe používania menšinových jazykov s platnou legislatívou.spresnil splnomocnenec.Správa po prvý raz podľa neho identifikuje konkrétne nedostatky v praxi. Úrad vlády SR v spolupráci s úradom splnomocnenca pre národnostné menšiny koncom minulého roka uskutočnil dotazníkový prieskum na úrovni orgánov verejnej správy, aby zistili konkrétne nedostatky v praxi, ktoré boli zahrnuté v správe. Rozposlali 70-otázkové dotazníky do 638 obcí, kde žijú menšiny v zákonom stanovenej hranici 20 percent.