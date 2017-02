Bulharskí socialisti sľubujú posilniť ekonomiku a boj proti korupcii

Na snímke prezident Rumen Radev. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sofia 6. februára (TASR) - Socialistická strana Bulharska (BSP) predstavila v nedeľu svoj program do predčasných parlamentných volieb, pričom prisľúbila urýchlenie ekonomického rastu a boj proti korupcii.Socialistický spojenec BSP Rumen Radev, proruský nováčik v bulharskej politike, v novembri so značným náskokom zvíťazil v prezidentských voľbách, čo viedlo k odstúpeniu stredopravicového premiéra Bojka Borisova.Tento krok podnietil predčasné voľby, ktoré sa budú konať 26. marca. Pôjde už o tretie hlasovanie svojho druhu za uplynulé tri roky. Analytici sa domnievajú, že ani tieto voľby nemusia priniesť stabilnú väčšinovú vládu.Volebný program BSP obsahuje ambiciózny cieľ dosiahnuť za štyri roky ekonomický rast na úrovni minimálne 12 percent. Socialisti tiež sľubujú výrazné zlepšenie životných podmienok; vyše štvrtiny zo 7,2 milióna obyvateľov Bulharska totiž žije pod prahom chudoby, pričom mnoho Bulharov za ostatné roky odišlo do zahraničia.Socialisti zvažujú aj opätovné naštartovanie niekoľkých ruských projektov vrátane atómovej elektrárne Belene. Bulharsko tento projekt opustilo v roku 2012 pre vysoké náklady a obavy z energetickej závislosti od Kremľa.