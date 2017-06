Bulharsko chce na budúci rok dokončiť reformu súdnictva

Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Bukurešť 7. júna (TASR) - Bulharsko chce do konca roka 2018 definitívne dokončiť reformu svojho súdneho systému, čím by sa ukončil desaťročný monitoring krajiny zo strany Európskej únie. Uviedla to dnes bulharská ministerka zahraničných vecí Ekaterina Zacharievová.Bulharsko je podľa nej odhodlané splniť všetkých 17 reformných odporúčaní EÚ, čím by sa proces reforiem v krajine stal nezvratný, informovala agentúra AP.Odkedy sa Rumunsko a Bulharsko v roku 2007 stali členskými štátmi EÚ, sú nepretržite monitorované v tom, aký pokrok dosiahli v oblasti reformy súdnictva a boja proti korupcii.Bulharsko od januára 2018 preberá rotujúce predsedníctvo Rady Európskej únie a susedné Rumunsko o rok neskôr.Ani jedna z týchto dvoch krajín nie je súčasťou schengenského priestoru, avšak obe dúfajú, že sa tam budú môcť už čoskoro začleniť. Šéfka bulharskej diplomacie dnes v Bukurešti vyjadrila presvedčenie, že Bulharsko i Rumunsko splnili všetky technické kritériá na vstup do Schengenu.