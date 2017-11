Bulharsko predĺžilo prevádzkovú licenciu 30-ročného jadrového reaktora

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sofia 4. novembra (TASR) - Bulharsko v piatok 3. novembra predĺžilo prevádzkovú licenciu atómovej elektrárne Kozloduj o 10 rokov a nevylučuje ďalšie tri predĺženia až do roku 2047.Sovietsky 30 rokov starý 1000-megawattový reaktor bude aj naďalej modernizovaný za účelom zachovania jeho bezpečnosti. V elektrárni sa nachádza ešte ďalší reaktor s rovnakým výkonom, ktorý bol vyrobený v roku 1989. Jeho prevádzková licencia sa musí predlžovať každé dva roky, po 30 rokoch prevádzky bude možné predĺžiť licenciu iba o 10 rokov.Bulharsko v roku 2007 v rámci plnenia podmienok vstupu do EÚ odstavilo štyri staré 400-megawattové jadrové reaktory. Kozloduj sa v súčasnosti podieľa 35 percentami na produkcii elektrickej energie v Bulharsku. Ďalšia elektráreň sa začala stavať aj v Belene, no pre nedostatok financií vláda zastavila výstavbu.