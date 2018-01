Bulharsko sa po prvý raz ujalo predsedníctva v Rade Európskej únie

Na ilustračnej snímke bulharská Varna Foto: Facebook Foto: Facebook

Brusel 1. januára (TASR) - Bulharsko prevzalo v pondelok od Estónska striedajúce sa šesťmesačné predsedníctvo v Rade Európskej únie, vôbec po prvý raz od svojho vstupu do EÚ v roku 2007. Informuje o tom agentúra DPA.Všeobecne sa očakáva, že táto balkánska krajina sa počas daného obdobia zameria na zjednotenie bloku v otázkach reforiem migračnej politiky a ďalších oblastí. Chce pri tom využiť svoje národné mottoBulharsko sa bude tiež zameriavať na zvýšenie šancí svojich susedných západobalkánskych krajín na vstup do EÚ. Lídri Únie sa 17. mája na summite v Sofii stretnú so svojimi náprotivkami zo štátov, ktoré nie sú členmi bloku.uvádza sa na predsedníckej stránke Bulharska.Bulharsko má pred sebou i prvú časť vyjednávaní o budúcom vzťahu EÚ a Británie, ktorá z bloku vystúpi v marci 2019.