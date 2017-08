Bulharsko vyšle do pohraničia s Tureckom i 600 vojakov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sofia 17. augusta (TASR) - Bulharsko podobne ako Rakúsko a predtým aj iné európske krajiny nasadí na ochranu svojich hraníc pred nelegálnymi migrantmi príslušníkov armády. Pre dnešné vydanie nemeckých novín Die Welt to vyhlásil bulharský vicepremiér a minister obrany Krasimir Karakačanov.Podľa jeho slov by na hraniciach malo pôsobiť až 600 vojakov.Bulharsko-turecké hraničné pásmo bude rozdelené na päť zón. V každej z nich bude pôsobiť ozbrojená jednotka, ktorá bude mať na starosti ochranu príslušného hraničného úseku.V Bulharsku, ktoré chráni 259 kilometrov dlhú hranicu s Tureckom aj plotom s ostnatým drôtom, pôsobia aj príslušníci európskej agentúry Frontex.Počet migrantov, ktorí sa nelegálne dostali z Turecka do Bulharska, sa v prvom polroku tohto roka výrazne znížil. Podľa informácií rezortu vnútra v Sofii zadržali za prvých šesť mesiacov 1461 osôb, ktoré ilegálne prenikli na bulharské územie.