Bulharský parlament potvrdil vo funkcii premiéra Bojka Borisova

Na archívnej snímke Bojko Borisov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sofia 4. mája (TASR) - Bulharský parlament dnes zvolil za nového premiéra lídra konzervatívcov Bojka Borisova, ktorý už túto funkciu zastával dvakrát. Poslanci ešte musia potvrdiť členov nového koaličného kabinetu.Staronového ministerského predsedu potvrdilo vo funkcií 133 z 240 členov jednokomorového Národného zhromaždenia. Proti hlasovalo 100 poslancov z radov socialistov a tureckých liberálov, informovala agentúra DPA.Borisovova stredopravá proeurópska strana GERB (Občania za európsky rozvoj Bulharska) zvíťazila v marcových predčasných parlamentných voľbách a zaistila si 95 poslaneckých kresiel.Nový kabinet vytvorila spoločne so stranou Spojení vlastenci (OP), ktorá je alianciou troch nacionalistických frakcií a voči EÚ zaujíma kritický postoj. OP skončila vo voľbách na treťom mieste so ziskom 27 kresiel.Borisovom vedená koalícia má v parlamente väčšinu iba jedného hlasu, podporuje ju však aj populistická strana Volja (Vôľa). Druhou najsilnejšou parlamentnou stranou sú opoziční proruskí socialisti s 80 mandátmi.Jednou z kľúčových úloh novej bulharskej vlády bude úspešné zvládnutie rotujúceho šesťmesačného predsedníctva v Rade Európskej únie, ktoré sa začne v januári budúceho roku. Očakáva sa, že koalícia bude rešpektovať záväzky Bulharska voči EÚ a NATO.Borisov, bývalý ochrankár, hasič, policajt a starosta Sofie, bol premiérom už v rokoch 2009-13 a od novembra 2014 do januára 2017. Oba jeho predchádzajúce mandáty sa skončili predčasne.