Bundesbank: Banky by si mali začať viac všímať klimatické riziká

Škody po hurikáne na americkom ostrove Portoriko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom/Singapur 2. októbra (TASR) - Vplyv klimatických zmien na finančné hospodárstvo by sa mal lepšie preskúmať, myslí si člen predstavenstva nemeckej centrálnej banky (Deutsche Bundesbank) Andreas Dombret.Extrémne poveternostné javy môžu napríklad spôsobiť vysoké straty štátom aj firmám, povedal dnes Dombret v Singapure.Ak sa ziskovosť firiem zníži, môže to mať za dôsledok zvýšenie úverových rizík pre finančné inštitúty.Finančné hospodárstvo tiež musí mať na zreteli zmeny klimatických politík vlád. Napríklad akcie amerických producentov uhlia v uplynulých rokoch zaznamenali výrazný pokles.Nedávna séria hurikánov, ktoré v priebehu niekoľkých týždňov zasiahli Severnú a Strednú Ameriku a spustošili rozsiahle územia, spôsobili, že klimatické politiky sa opäť dostali do centra pozornosti. Dombret poukázal na to, že len hurikán Harvey spôsobil podľa odhadov škody vo výške 180 miliárd USD (152,46 miliardy eur), čo je dokonca viac než boli škody spôsobené hurikánom Katrina v roku 2005, ktoré dosiahli okolo 160 miliárd USD.uviedol Dombret. Banky by podľa neho mali v rámci manažmentu rizík venovať väčšiu pozornosť klimatickým nebezpečenstvám, napríklad pri financovaní dlhodobých projektov. Bankový dohľad by sa okrem toho mohol postarať o to, aby finančné domy brali tieto riziká vážne.