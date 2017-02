Bundesbank pokračovala minulý rok v repatriácii svojho zlata

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 9. februára (TASR) - Nemecká centrálna banka Bundesbank pokračovala aj minulý rok v repatriácii svojho zlata. Vlani preto stiahla zo zahraničia do Frankfurtu nad Mohanom 216 metrických ton zlata. Oznámila to dnes v tlačovej správe. Dodala, že repatriácia napreduje rýchlejšie, ako plánovala.Bundesbank vlani presunula do Nemecka 111 metrických ton zlata z Federal Reserve Bank of New York a 105 metrických ton z Paríža. Transfer prebehol hladko, bez problémov, uviedol člen predstavenstva Bundesbanky Carl-Ludwig Thiele.Nemecká Bundesbank pred štyrmi rokmi oznámila, že presunie časť svojich zlatých rezerv z USA a Francúzska domov. Ako dôvod uviedla zlepšenie správy svojich rezerv a auditu. Ale faktom je, že sa pre tento krok rozhodla po kampani v bulvárnych denníkoch, ktoré počas dlhovej krízy v eurozóne strašili verejnosť, že kríza eura ohrozuje zlaté rezervy Nemecka v zahraničí.Tento rok by Bundesbank chcela dokončiť presun posledných zlatých rezerv uložených v Paríži, to znamená, že vo francúzskej metropole už žiadne nemecké zlato uložené nebude.Cieľom Bundesbank je do roku 2020 presunúť polovicu z nemeckých zlatých rezerv do Frankfurtu nad Mohanom.Na konci minulého roka mala Bundesbank vo Frankfurte uložených už 47,9 % svojho zlata, ďalších 36,6 % zostalo vo Federal Reserve Bank of New York, 12,8 % v londýnskej Bank of England a 2,7 % vo francúzskej centrálnej banke Banque de France v Paríži.