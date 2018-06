Bundesbank: Rast nemeckej ekonomiky sa v 2. kvartáli zrýchlil

Na archívnej snímke Európska centrálna banka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 18. júna (TASR) - Tempo expanzie nemeckej ekonomiky sa v druhom kvartáli o niečo zrýchlilo, odhaduje Nemecká centrálna banka.uviedla Bundesbank vo svojej júnovej správe. Negatívne faktory zo zimného štvrťroka, ako bola chrípková epidémia, už zmizli.Zároveň však bol vývoj priemyslu v poslednom čase slabý. To znamená, žeTo sa odráža aj v aktuálnej rastovej prognóze Bundesbank, ktorú zverejnila už minulý piatok (15. 6.). Hrubý domáci produkt (HDP) by mal v roku 2018 po očistení o kalendárne vplyvy stúpnuť o 2 %. Centrálna banka tak zhoršila svoju predpoveď. V decembri ešte počítala so zvýšením HDP o 2,5 %.Medzi faktory, ktoré majú negatívny vplyv na najväčšiu európsku ekonomiku, patrí napríklad obchodný konflikt medzi Európskou úniou a USA. V roku 2019 očakáva Bundesbank nárast HDP o 1,9 % a v roku 2020 o 1,6 %.