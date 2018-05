Burgenlandskí policajti odhalili medzinárodnú skupinu prevádzačov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Eisenstadt/Bruck an der Mur 28. mája (TASR) - Bunku prevádzačov, ktorej členovia prepašovali zo Srbska, respektíve Maďarska cez Rakúsko ďalej do Talianska až do 100 ľudí, a to v období od septembra 2015 do júna 2016, odhalil Krajinský kriminálny úrad v rakúskej spolkovej krajine Burgenland.Ako vyplýva z informácií, ktoré v pondelok priniesla tlačová agentúra APA s odvolaním sa na policajné zdroje, prevádzači pašovali predovšetkým občanov Afganistanu a Sýrie. Celkove 19 ich ciest, čiastočne s medzizastávkou vo Viedni, zorganizoval 51-ročný hlavný podozrivý - rodák z Kosova, ktorý žije s družkou v okrese Bruck-Mürzzuschlag. Popri nich sa na pašovaní podieľali aj 55-ročná Maďarka a dvaja vodiči - 33-ročný Rumun a jeho o desať rokov staršia krajanka.Prevádzači inkasovali až do 10.000 eur za osobu, pričom obom vodičom zaplatili za každú z ciest do 500 eur.Popri hlavnom podozrivom, ktorého podobne ako rumunskú vodičku zadržali v apríli, je v súčasnosti vo vyšetrovacej väzbe aj druhý z vodičov, a to od mája. Na družku organizátora ciest podali trestné oznámenie.Kým Kosovčan, ktorého už v minulosti právoplatne odsúdili za prevádzačstvo, vinu popiera, všetci jeho komplici sa k trestnej činnosti v plnom rozsahu priznali.