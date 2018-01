Búrka Carmen spôsobila výpadky elektriny do 40.000 domácností

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 1. januára (TASR) - Približne 40.000 domácností zostalo bez elektriny v dôsledku búrky Carmen, ktorá zasiahla bretónsky región na západe Francúzska. Oznámila to v pondelok agentúra Reuters.Energetická spoločnosť Enedis podľa vlastného vyjadrenia zmobilizovala približne 1500 zamestnancov, ktorí pracujú na obnovení dodávok v Bretónsku.Búrka Carmen sa teraz presúva do ďalších oblastí na západe Francúzska. Na atlantickom pobreží krajiny zaznamenali vietor v rýchlosťou vyše 100 kilometrov za hodinu. Varovania pred silným vetrom boli vydané pre celkovo 40 francúzskych departementov.Rozsiahle výpadky elektriny sú vo Francúzsku podľa Reuters výnimočným javom. V júli 2015 boli prerušené dodávky energie do zhruba 830.000 domácností, keď došlo k poškodeniu elektrických transformátorov v dôsledku horúčav.