Búrka Xavier vyčíňa na území Nemecka, vyžiadala si už šesť životov

Žeriav spadol do vody v dôsledku silnej búrky v nemeckom prístavnom meste Wilhelmshaven 5. októbra 2017 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 5. októbra (TASR) - Najmenej šesť ľudí prišlo už dnes v Nemecku o život v dôsledku vyčíňania prírody, konkrétne prudkej búrky Xavier, ktorá po severe krajiny zasiahla i ďalšie oblasti spolkovej republiky.Varovania meteorológov i expertov, ktoré by mali platiť do 22.00 h a podľa ktorých by každý, kto môže, mal zostať radšej doma, sa ukázali ako viac ako opodstatnené.Búrka osobitne zasiahla nielen Hamburg, Šlezvicko-Holštajnsko a Meklenbursko-Predpomoransko na severe krajiny, ale aj Berlín, Brandenbursko a časti Saska.Šesť obetí hlásia z Hamburgu a Berlína, ako aj spolkových krajín Brandenbursko a Meklenbursko-Predpomoransko. Všetci prišli o život v motorových vozidlách, na ktoré dopadli vyvrátené stromy, píše internetové vydanie denníka Bild.Prvú z obetí hlásili z hamburskej štvrte Horn, medzičasom pribudli k nej ďalšie.Na severe krajiny sa situácia síce trocha upokojila, avšak hlásia odtiaľ ochromenie železničnej dopravy.Aj z hlavného mesta Nemecka Berlína prichádzajú správy o prerušení železničnej dopravy, pozastavení prevádzky miestnej rýchlodráhy, ako aj o narušení plynulosti leteckej dopravy.Oba tamojšie vzdušné prístavy dočasne prerušili v neskorých popoludňajších hodinách odbavovanie pasažierov. Cestujúci, ktorých stroje práve pristáli v Berlíne, museli z bezpečnostných dôvodov zostať až do odvolania na ich palube. Navyše odložili tak na letisku Tegel, ako aj na letisku Schönefeld odlety množstva lietadiel, takže tam cestujúci museli rátať s omeškaniami. Prevádzku letísk však nepozastavili.Hasiči v hlavnom meste vyhlásili vzhľadom na enormný počet núdzových volaní výnimočný stav a rozhodli sa posudzovať urgentnosť prípadov s dôrazom na ochranu ľudských životov.Výpadky v leteckej doprave hlásili i zo severu spolkovej republiky.Rozmary počasia narušili aj plynulosť trajektovej a lodnej dopravy.Z niektorých oblastí Nemecka hlásili intenzívne zrážky a v ich dôsledku zaplavenie pivničných a iných nižšie položených priestorov.V Sasku či napríklad v pohorí Harz v centrálnej časti krajiny nemožno ani vo večerných hodinách vylúčiť nárazy vetra s rýchlosťou aj 180 kilometrov za hodinu.