Búrky spôsobili problémy na severe Nemecka

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolín nad Rýnom/Magdeburg 22. júna (TASR) - Po severe Nemecka sa front extrémneho počasia - intenzívne búrky, krupobitie a prudký nárazový vietor - presunul aj do spolkových krajín Severné Porýnie-Vestfálsko a Sasko-Anhaltsko.Meteorológovia vydali pre saskoanhaltskú krajinskú metropolu Magdeburg varovanie, ktoré sa týka vyvrátených stromov, zlomených konárov, uvoľnených strešných konštrukcií a iných predmetov, ktoré môžu ohroziť ľudí na uliciach mesta.V priebehu dnešného popoludnia zasahovali hasiči v Magdeburgu viac ako 170-krát. Podľa slov ich hovorcu pre Stredonemecký rozhlas (MDR) potrvá táto situácia zrejme až do nočných hodín.V meste je mnoho zaplavených pivníc, ochromená je železničná doprava na viacerých tratiach regiónu, tak napríklad z Magdeburgu do Braunschweigu, Wolfsburgu, Stendalu či Berlína. Počasie narušilo aj premávku MHD v Magdeburgu a viedlo aj k problémom v zásobovaní oblasti elektrickým prúdom.Studený front zasiahol dnes aj Severné Porýnie-Vestfálsko; do tejto spolkovej krajiny dorazia od Západu večer ďalšie prudké búrky sprevádzané intenzívnymi zrážkami vrátane krupobitia a nárazovým vetrom o rýchlosti orkánu. Nebezpečenstvo hrozí podľa meteorológov až do nočných hodín.