Búrky v Nemecku si vyžiadali ďalšiu obeť

Na snímke s dlhou expozíciou je búrka s bleskami pri diaľnici 661 pri Frankfurte 22. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hannover/Rostock 23. júla (TASR) - Extrémne počasie si vyžiadalo v nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko život 48-ročného motoristu, ktorý za lejaku stratil kontrolu nad vozidlom a narazil do stromu pri komunikácii v okolí Aurichu.Informáciu prinieslo dnes internetové vydanie denníka Bild.Podľa rovnakého zdroja intenzívne zrážky sprevádzané prudkým nárazovým vetrom spôsobili v sobotu večer v oblasti značné materiálne škody. Pod vodou sa dočasne ocitlo množstvo pivníc, ale aj ulíc v obciach na severe Dolného Saska.Na letisku Rostock-Laage strávilo noc nadnes nedobrovoľne viac ako 600 dovolenkárov ktorých lietadlá presmerovali z pôvodných destinácií Berlín či Hamburg do tohto vzdušného prístavu. Personálu letiska pomáhali so zabezpečením zásobovania cestujúcich miestni hasiči.Informoval o tom dnes Severonemecký rozhlas (NDR).Za presmerovaním štyroch strojov do Rostocku a ďalšieho do Ha&nnoveru boli takisto rozmary počasia, silné búrky v Berlíne a jeho okolí, ako aj v spolkovej krajine Brandenbursko, respektíve zákaz nočných letov na letiskách Berlín-Schönefeld a Hamburg.