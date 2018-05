Burundi dočasne zakázalo stanice BBC a Hlas Ameriky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bujumbura 4. mája (TASR) - Burundi v piatok dočasne zastavilo vysielanie spravodajských staníc BBC a Hlas Ameriky (VOA). Krok prichádza dva týždne pred referendom, ktoré by mohlo predĺžiť vládnutie tamojšieho prezidenta Pierra Nkurunzizu o najmenej jedno desaťročie, informuje agentúra Reuters.Burundská štátna rada pre masovokomunikačné prostriedky prerušila vysielanie týchto dvoch západných médií na šesť mesiacov, obvinila ich pritom z porušovania tlačového zákona a neprofesionálneho prístupu.Daný regulačný úrad tvrdí, že BBC si do svojho programu pozvala burundského občana, ktorého komentáre boli, čím "poškodil dobré meno hlavy štátu, podnecoval etnickú nenávisť, politický konflikt a občiansku neposlušnosť". Vysielanie VOA prerušili na frekvencii podliehajúcej zákazu regulátora.BBC ani VOA na opatrenie bezprostredne nereagovali. Napomenutie od burundských úradov dostali aj francúzska rozhlasová stanica Radio France International (RFI) a miestna rozhlasová stanica Radio Isanganiro.uviedol Lewis Mudge z africkej pobočky organizácie Human Rights Watch.Burundi patrí na Indexe slobody tlače (PFI), ktorý vypracúva medzinárodná organizácia Reportéri bez hraníc (RSF), spomedzi 180 krajín 159. miesto, podotýka Reuters.V krajine sa bude konať 17. mája referendum, v ktorom sa má predĺžiť súčasný prezidentský mandát z piatich na sedem rokov. Ak táto zmena prejde, Nkurunziza (54) sa bude môcť v roku 2020 znovu uchádzať o úrad.Zmena zároveň obmedzí hlavu štátu na dve po sebe nasledujúce sedemročné obdobia v najvyššej funkcii, nebude však zohľadňovať predchádzajúce funkčné obdobia, čím by sa Nkurunzizova vláda mohla predĺžiť do roku 2034.Od roku 2015, keď Nkurunzizu zvolili po tretí raz, odišlo z Burundi 430.000 ľudí vrátane opozičných politikov. Jeho odporcovia tvrdili, že už nemal právo kandidovať. Krízu vtedy sprevádzali násilné potýčky.